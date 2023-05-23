Матыцин отметил, что Российско-китайские игры проводятся на высоком организационном уровне

По словам министра спорта, российские спортсмены обеспечены всем необходимым для подготовки и участия в соревнованиях в Чунцине

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Девятые Российско-китайские молодежные летние игры проводятся на самом высоком организационном уровне, российские спортсмены в Чунцине чувствуют себя как дома. Об этом во вторник заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Во вторник Матыцин и руководитель Главного государственного управления Китайской Народной Республики по делам физической культуры и спорта Гао Чжидань провели рабочую встречу в Пекине.

"Благодарю главное управление спорта КНР за проведение Российско-китайских игр в Чунцине на самом высоком организационном уровне. Наши спортсмены чувствуют себя как дома, при этом им обеспечены все необходимые сервисы для подготовки и участия в соревнованиях. Мы успешно реализуем план основных мероприятий Годов [российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта], сотрудничество постоянно расширяется и совершенствуется. Ждем максимально широкого участия китайских спортсменов в предстоящих соревнованиях: Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге, тестовых соревнованиях по фиджитал-спорту в Казани, а также специалистов в официальных и научных мероприятиях в нашей стране", - сказал Матыцин.

"В следующем году Россия примет председательство в БРИКС, мы прорабатываем организацию Игр БРИКС в открытом формате, приглашаем к участию китайских спортсменов. При этом важно понимать, что планируемые Игры БРИКС - это не альтернативные соревнования, нарушающие международный календарь сборных, а дополнительная возможность сохранения и увеличения конкурентоспособности", - добавил министр.

Гао Чжидань подчеркнул необходимость развития спортивного взаимодействия между Китаем и Россией. "Россия известна как отличный организатор масштабных спортивных мероприятий, мы всегда рады вашим приглашениям. Обязательно изучим и рассмотрим приглашения на все потенциальные соревнования. Поддерживаю российского коллегу в том, что нам важно и далее укреплять спортивное взаимодействие между Китаем и Россией, лидеры наших стран задают вектор развития, а мы следуем за ними, чтобы делать свою работу на самом высоком уровне доверия", - сказал Гао Чжидань.

Главы ведомств обсудили направления работы по научному сотрудничеству, в том числе организации предстоящего симпозиума в России, совместным тренировочным мероприятиям, взаимодействию между спортивными федерациями, а также приграничному сотрудничеству. Эти и другие мероприятия войдут в межведомственный меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта, планируемый к подписанию в Пекине в присутствии председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

О Российско-китайских играх

Российско-китайские молодежные игры проходят в Чунцине с 21 по 27 мая. В программу соревнований вошли восемь видов спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, борьба, плавание, футбол, художественная гимнастика. В состав российской делегации входят 158 спортсменов, 50 тренеров и специалистов.

17 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах. В декабре 2022 года в китайском Чанчуне прошли зимние Российско-китайские молодежные игры. Программа соревнований включала семь дисциплин: лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, конькобежный спорт (включая шорт-трек), фигурное катание, фристайл и керлинг.