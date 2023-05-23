В "Ладе" считают, что от клуба многого ждут в первом сезоне КХЛ после возвращения

"Лада" выступит в КХЛ впервые с сезона-2014/15

ТАСС, 23 мая. Хоккеистам тольяттинского клуба "Лада" будет что доказывать в первом сезоне после возвращения команды в Фонбет - Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом "Спорт-Экспрессу" во вторник рассказал спортивный директор "Лады" Рафик Якубов.

13 апреля совет директоров КХЛ утвердил состав участников лиги в сезоне-2023/24. "Лада" выступит в КХЛ впервые с сезона-2014/15.

"Есть небольшая тревога, что надо будет много чего доказать. Много чего от нас ждут, все-таки первый год после возвращения "Лады". Есть небольшой мандраж, скрывать не буду", - сказал Якубов.

"Я не буду называть "Ладу" главным аутсайдером сезона, я очень амбициозный человек. Игра покажет", - добавил он.

В сезоне-2023/24 в КХЛ будут выступать 23 команды. "Лада" пополнит состав участников Восточной конференции.