Россиянка Шувалова сыграла вничью в партии этапа Гран-при FIDE в Никосии

Полина Шувалова в седьмом туре этапа Гран-при в Никосии играла с представительницей Индии Харикой Дронавалли

ТАСС, 23 мая. Россиянка Полина Шувалова во вторник белыми фигурами сыграла вничью с представительницей Индии Харикой Дронавалли в партии седьмого тура четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Никосии.

Другая российская шахматистка Екатерина Лагно белыми фигурами проиграла немке Динаре Вагнер. Еще одна россиянка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с азербайджанкой Гюнай Мамедзаде. Представляющая Швейцарию Александра Костенюк белыми фигурами проиграла представительнице Казахстана Бибисаре Асаубаевой, грузинка Нана Дзагнидзе черными победила польку Оливию Киолбасу. Вничью завершилась партия между китаянкой Тань Чжунъи и грузинкой Белой Хотенашвили.

После семи туров Вагнер набрала 5 очков. Далее в турнирной таблице идут Дронавалли, Тань Чжунъи (по 4,5 очка), Лагно, Шувалова, Горячкина (по 4 очка), Дзагнидзе (3,5), Хотенашвили, Мамедзаде, Костенюк, Асаубаева (по 3) и Киолбаса (0,5).

Четвертый этап Гран-при FIDE изначально должен был пройти в Польше, но был перенесен на Кипр. По итогам трех этапов первое место в общем зачете занимает китаянка Чжу Цзиньэр, набравшая 308 очков на 3 турнирах, за ней следуют Горячкина (263 очка; 2 турнира), Костенюк (250; 2), Лагно (245; 2). По итогам четырех этапов две лучшие шахматистки отберутся на турнир претенденток, который пройдет в 2024 году.

По итогам турниров шахматистки получают очки в общий зачет: за победу - 160, за второе место - 130, за третье - 110, за четвертое - 90, за каждую последующую строчку - на 10 очков меньше.