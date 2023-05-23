23 мая, 18:09
Футбол в России

"Алания" не получила лицензию для выступления в РПЛ

Владикавказский клуб занимает третье место в таблице Первой лиги

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Владикавказский футбольный клуб "Алания" не получил лицензию РФС-1, которая позволяет команде участвовать в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом во вторник сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В выдаче "Алании" лицензии было отказано в связи с "невыполнением обязательных критериев". В заявлении не уточняется, какие критерии не были выполнены владикавказским клубом.

Лицензию получил 21 клуб, в том числе досрочно вышедшие в РПЛ калининградская "Балтика" и казанский "Рубин". Также лицензию получил красноярский "Енисей", занимающий четвертое место в Мелбет - Первой лиге с 50 очками.

"Алания" идет на третьем месте с 56 очками после 32 туров. Команды Первой лиги, занявшие третье и четвертое места, играют с 13-й и 14-й командой РПЛ в переходных матчах. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация