"Алания" не получила лицензию для выступления в РПЛ

Владикавказский клуб занимает третье место в таблице Первой лиги

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Владикавказский футбольный клуб "Алания" не получил лицензию РФС-1, которая позволяет команде участвовать в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом во вторник сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В выдаче "Алании" лицензии было отказано в связи с "невыполнением обязательных критериев". В заявлении не уточняется, какие критерии не были выполнены владикавказским клубом.

Лицензию получил 21 клуб, в том числе досрочно вышедшие в РПЛ калининградская "Балтика" и казанский "Рубин". Также лицензию получил красноярский "Енисей", занимающий четвертое место в Мелбет - Первой лиге с 50 очками.

"Алания" идет на третьем месте с 56 очками после 32 туров. Команды Первой лиги, занявшие третье и четвертое места, играют с 13-й и 14-й командой РПЛ в переходных матчах.