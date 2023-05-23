Теннисист Сафиуллин попал в основную сетку Уимблдона из-за снятия с турнира Надаля

Испанский теннисист пропустит соревнования из-за травмы

ТАСС, 23 мая. Испанский теннисист Рафаэль Надаль не выступит на Уимблдоне в 2023 году. Об этом во вторник сообщается на сайте соревнований.

Место Надаля в основной сетке займет россиянин Роман Сафиуллин, занимающий 98-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее Надаль объявил о снятии с еще одного турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Франции. Испанец заявил, что пропустит несколько месяцев в 2023 году из-за травмы, а в 2024 году может завершить профессиональную карьеру.

Надаль является двукратным победителем Уимблдона. Всего на счету испанца 22 выигранных турнира Большого шлема.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.