Хоккеист Толчинский подпишет пятилетний контракт со СКА

Об этом ТАСС сообщил источник

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Обладатель Кубка Гагарина 2021 года в составе омского "Авангарда" Сергей Толчинский перейдет в СКА. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник.

"Сергей Толчинский перейдет в СКА, контракт будет заключен на пять лет", - рассказал собеседник агентства.

По итогам Кубка Гагарина 2021 года Толчинский был признан самым ценным игроком турнира.

Толчинский является воспитанником ЦСКА, с 2012 года выступал в одной из молодежных канадских лиг, с 2015-го по 2017-й играл за клуб Национальной хоккейной лиги "Каролина". С 2018 по 2020 год выступал за ЦСКА, становился обладателем Кубка Гагарина, за "Авангард" играл с 2021-го по 2023-й.

В 68 матчах регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/23 28-летний Толчинский набрал 56 очков по системе "гол+пас" (16+40), войдя в пятерку лучших бомбардиров. В 14 матчах Кубка Гагарина он набрал 7 очков (5+2). Толчинский является серебряным призером молодежного чемпионата мира (2015), участником чемпионата мира 2021 года.

Ранее состав СКА пополнили форварды Александр Кадейкин из "Салавата Юлаева", Иван Зинченко и Степан Старков (оба - "Витязь"), Владимир Алистров и Сергей Сапего (оба - минское "Динамо"), защитник Артем Сергеев (ЦСКА). Петербургский клуб в минувшем сезоне дошел до полуфинала Кубка Гагарина.