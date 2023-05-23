Смагин считает, что для успеха на Гран-при FIDE Лагно важно показать стойкость характера

Во вторник российская шахматистка белыми фигурами проиграла немке Динаре Вагнер в партии четвертого этапа соревнований

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российской шахматистке Екатерине Лагно нужно сохранять эмоциональное равновесие и до конца бороться за высокое место в таблице четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) и квалификацию в турнир претенденток. Такое мнение ТАСС во вторник высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Во вторник Лагно белыми фигурами проиграла немке Динаре Вагнер. После семи партий в активе россиянки четыре очка, столько же и у других российских шахматисток, участвующих в этапе, Александры Горячкиной и Полины Шуваловой. Представляющая Швейцарию Александра Костенюк за семь встреч набрала три очка.

"Тур удивительный и странный. Многие говорили, что за выход на турнир претенденток борются три участницы Гран-при: Лагно, Костенюк и Горячкина, и две из них проиграли сегодня, но по-разному. Одна что-то перепутала в дебюте, а Лагно сделала ошибку по ходу партии и упустила выигранную позицию - видимо, что-то давит на нее. Ничего катастрофического не произошло, но главное, чтобы она не раскисла. Должна была проиграть Горячкина, но сумела удержаться. Сегодня она получила необязательные осложнения, но загнала соперницу в цейтнот и удержалась", - сказал Смагин.

"Конечно, удивляет лидерство нашей бывшей шахматистки Динары Вагнер. С ней все выходят побеждать, но видно, что она тоже провела работу. Возможно, она играет турнир жизни, но и соперницы делают много ошибок, которые в теннисе называют невынужденными. Важно, что она ими пользуется, и не исключено, что она выиграет турнир, но в общем зачете Гран-при ей это ничем не поможет", - добавил он.

После семи туров Вагнер возглавляет турнирную таблицу соревнования с 5 очками. Далее в турнирной таблице идут представляющая Индию Харика Дронавалли, китаянка Тань Чжунъи (по 4,5 очка), Лагно, Шувалова, Горячкина (по 4 очка), грузинка Нана Дзагнидзе (3,5), ее соотечественница Бела Хотенашвили, азербайджанка Гюнай Мамедзаде, Костенюк, представительница Казахстана Бибисара Асаубаева (по 3) и полька Оливия Киолбаса (0,5).

По итогам четырех этапов Гран-при FIDE две лучшие шахматистки отберутся на турнир претенденток, который пройдет в 2024 году. После трех этапов первое место в общем зачете занимает китаянка Чжу Цзиньэр, набравшая 308 очков на 3 турнирах, за ней следуют Горячкина (263 очка; 2 турнира), Костенюк (250; 2), Лагно (245; 2). По итогам турниров шахматистки получают очки в общий зачет: за победу - 160, за второе место - 130, за третье - 110, за четвертое - 90, за каждую последующую строчку - на 10 очков меньше.