В "Ладе" рассказали, почему пригласили Браташа на пост главного тренера

По мнению спортивного директора клуба Рафика Якубова, специалист прививает интересный стиль игры своим командам

ТАСС, 23 мая. Руководство тольяттинской "Лады" пригласило на пост главного тренера команды Олега Браташа, поскольку увидело особый стиль в его работе. Об этом во вторник "Спорт-Экспрессу" рассказал спортивный директор "Лады" Рафик Якубов.

"Мы приняли такое решение. Он никогда не работал главным тренером в КХЛ, но прошел школу в олимпийской сборной, поработал с [Алексеем] Кудашовым в хорошей команде. Перед назначением я спрашивал о видении и стиле хоккея Браташа у ребят, которые с ним работали. Мне его стиль показался интересным, можно в чем-то даже с [Игорем] Ларионовым (главным тренером нижегородского "Торпедо" - прим. ТАСС) сравнить", - сказал Якубов.

13 апреля на заседании совета директоров КХЛ "Лада" была принята в состав лиги. Тольяттинский клуб выступал в КХЛ в 2008-2010 и 2014-2018 годах.