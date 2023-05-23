В "Ладе" рассказали, почему пригласили Браташа на пост главного тренера

ТАСС, 23 мая. Руководство тольяттинской "Лады" пригласило на пост главного тренера команды Олега Браташа, поскольку увидело особый стиль в его работе. Об этом во вторник "Спорт-Экспрессу" рассказал спортивный директор "Лады" Рафик Якубов.
"Мы приняли такое решение. Он никогда не работал главным тренером в КХЛ, но прошел школу в олимпийской сборной, поработал с [Алексеем] Кудашовым в хорошей команде. Перед назначением я спрашивал о видении и стиле хоккея Браташа у ребят, которые с ним работали. Мне его стиль показался интересным, можно в чем-то даже с [Игорем] Ларионовым (главным тренером нижегородского "Торпедо" - прим. ТАСС) сравнить", - сказал Якубов.
13 апреля на заседании совета директоров КХЛ "Лада" была принята в состав лиги. Тольяттинский клуб выступал в КХЛ в 2008-2010 и 2014-2018 годах.