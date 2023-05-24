Японская Honda вернется в "Формулу-1" в 2026 году

Автоконцерн будет производить и поставлять двигатели команде "Астон Мартин"

ТОКИО, 24 мая. /ТАСС/. Японский автоконцерн Honda ("Хонда") в 2026 году вернется в автогонки в классе машин "Формула-1" в качестве производителя и поставщика двигателей для команды "Астон Мартин". Об этом в среду объявил президент автоконцерна Тосихиро Мибэ.

"Было принято решение, что Honda в качестве поставщика двигателей будет принимать участие в мировых первенствах "Формулы-1" с сезона-2026", - сказал Мибэ.

Он напомнил, что Honda является производителем, который на протяжении долгого времени участвовал в мировых гонках и развивался благодаря победам в них. По словам Мибэ, компания договорилась заключить соглашение на поставку двигателей с "Астон Мартин", с которой будет сформирована новая команда. "Вместе мы будем стремиться к победе", - отметил он.

Honda вернется в "Формулу-1" впервые за пять лет. В 2021 году концерн принял решение покинуть "Формулу-1", однако до 2025 года поставляет двигатели командам "Ред Булл" и "Альфа Таури".