"Вегас" в третий раз победил "Даллас" в матче плей-офф НХЛ, Барбашев набрал три очка

Российский нападающий провел самую результативную игру Кубка Стэнли в карьере и был признан второй звездой встречи

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Вегас" в гостях со счетом 4:0 обыграл "Даллас" в третьем матче финальной серии Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на среду.

Заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо (2-я минута), Иван Барбашев (6), Уильям Каррье (8) и Алекс Пьетранжело (29). Российский нападающий "Далласа" Евгений Дадонов не набрал очков и досрочно завершил матч из-за повреждения, полученного в ходе столкновения с партнером по команде финским форвардом Роопе Хинцем в середине первого периода.

Барбашев также сделал две результативные передачи и был признан второй звездой встречи. Российский форвард провел самый результативный матч плей-офф НХЛ в своей карьере. До этого он дважды заканчивал встречи лишь с двумя набранными очками. Нынешний розыгрыш плей-офф также является самым результативными для 27-летнего Барбашева - на его счету 13 очков (5 шайб + 8 передач). До этого личный рекорд нападающий установил в сезоне-2018/19, когда в составе "Сент-Луиса" записал на свой счет 6 очков (3 + 3) в 25 играх и стал обладателем Кубка Стэнли. Всего в плей-офф Барбашев принял участие в 64 матчах и набрал 22 очка (8 + 14).

"Вегас" победил в девятом выездном матче по ходу нынешнего плей-офф, став лишь восьмой командой, которой удалось добиться данного результат. Ранее подобное удавалось "Колорадо" (2022) и "Питтсбургу" (2009), которые одержали по десять гостевых побед в одном розыгрыше, а также "Далласу" (1999, 2020), "Каролине" (2006), "Нью-Йорк Айлендерс" (1980) и "Монреалю" (1971), которые победили на выезде по девять раз в течение одного плей-офф. За исключением "Далласа", который в 2020 году в финальной серии до четырех побед уступил "Тампе" (2-4), остальные команды по итогам сезона стали победителями Кубка Стэнли.

Первой звездой матча признали вратаря "Вегаса" Эдина Хилла, отразившего 34 броска. Он одержал пятую победу подряд, для канадца это первый розыгрыш плей-офф в карьере. Более длинные серии побед в своих дебютных розыгрышах Кубка Стэнли имеют лишь канадец Билл Дёрнан (8), финн Антти Ниеми и канадец Кэм Уорд (оба - по 7), россиянин Илья Брызгалов, финн Веса Тоскала и канадец Жан-Себастьян Жигер (все - по 6).

"Вегас" повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующий матч пройдет в Далласе в ночь на 26 мая. По итогам регулярного чемпионата "Вегас" стал победителем Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона, в первом раунде плей-офф команда обыграла "Виннипег" (4-1), во втором - "Эдмонтон" (4-2). "Даллас" по итогам регулярного чемпионата занял второе место в Центральном дивизионе. В предыдущих раунда команда из Техаса победила "Миннесоту" (4-2) и "Сиэтл" (4-3).