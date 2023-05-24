Третьяк: вратарь "Флориды" Бобровский поймал кураж в серии плей-офф НХЛ против "Каролины"

Президент Федерации хоккея России отметил, что находится на связи с голкипером и старается поддерживать его

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский поймал кураж и вносит существенный вклад в победы своей команды в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины". Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В ночь на вторник "Флорида" дома обыграла "Каролину" (1:0) и повела в серии до четырех побед со счетом 3-0. 34-летний Бобровский впервые в карьере провел матч "на ноль" в плей-офф лиги, отразив 32 броска, и был признан первой звездой встречи. В первом матче серии (3:2 ОТ) россиянин отразил 63 броска из 65.

"Бобровский поймал волну, кураж, он просто тащит команду и показывает, что 70% успеха сегодня - это вратарь. Он сейчас в прекрасной форме, и давайте ему пожелаем удачи", - сказал Третьяк.

"Я всегда говорил, что он один из лучших. Я с ним переписываюсь, поддерживаю его как могу, потому что очень уважаю его как вратаря. Сегодня он показывает класс. Я видел, как он отражает броски, держит команду в тонусе. Поэтому она не боится ошибаться, идти вперед", - добавил собеседник агентства.

Четвертый матч серии пройдет 25 мая на домашней площадке "Флориды".