FIE лишила соревнования в Польше статуса чемпионата Европы из-за проблем россиян с визами

В октябре планируется провести импровизированный индивидуальный чемпионат Европы

ТАСС, 24 мая. Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) принял решение отозвать у Европейских игр в Кракове статут чемпионата Европы из-за проблем, связанных с получением российскими спортсменами виз для въезда в Польшу. Об этом в среду сообщает агентство AFP.

По информации источника, причиной решения FIE стала неоднозначная ситуация с получением виз спортсменами из России и Белоруссии для въезда в Польшу. Член исполкома FIE в разговоре с агентством отметил, что в связи с этим в октябре планируют провести импровизированный индивидуальный чемпионат Европы.

Европейские игры 2023 года пройдет с 21 июня по 2 июля в польском Кракове.

10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). 28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. 16 мая портал Inside the Games ("Инсайд зе геймс") со ссылкой на представителя Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) сообщил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к Европейским играм ни в каком качестве.

22 мая стало известно, что FIE предоставила нейтральный статус 17 российским спортсменам и 12 специалистам. В итоговый список не вошел ни один призер Олимпийских игр в Токио, на которых россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль. 11 мая президент ФФР Ильгар Мамедов сообщил ТАСС, что ведущие саблисты России, в том числе двукратные олимпийские чемпионки София Позднякова, Софья Великая и Яна Егорян, получили отказ в допуске на соревнования под эгидой FIE. Также в список не вошли двукратная олимпийская чемпионка рапиристка Инна Дериглазова, олимпийские чемпионки командного турнира рапиристок в Токио Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, олимпийская чемпионка командного турнира саблисток в Токио Ольга Никитина, серебряные призеры Олимпиады в Токио в командном турнире рапиристов Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников, Тимур Сафин. В список также не попал ни один спортсмен, представляющий общество ЦСКА.