24 мая, 06:40,
обновлено 24 мая, 07:02
Летние олимпийские виды спорта

Российским яхтсменам продлили отстранение от соревнований

EPA/ NIC BOTHMA
© EPA/ NIC BOTHMA

В правлении Международной федерации парусного спорта считают, что не произошло существенных изменений в обстоятельствах, изначально приведших к отстранению спортсменов

ТАСС, 24 мая. Международная федерация парусного спорта (World Sailing) приняла решение продлить отстранение российских и белорусских атлетов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом в среду сообщила пресс-служба World Sailing.

"Правление определило, что существенных изменений в обстоятельствах, приведших к приостановке участия спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях, не произошло, поэтому решение о приостановке остается в силе", - говорится в заявлении.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.

World Sailing 1 марта 2022 года объявила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой.

Россияне трижды завоевывали олимпийские медали в соревнованиях по парусному спорту. В 2016 году Стефания Елфутина завоевала бронзу в классе "RS:X". В 1996 году серебряными призерами в классе "Солинг" стали Георгий Шайдуко, Дмитрий Шабанов и Игорь Скалин. На Олимпиаде 1912 года Эспер Белосельский, Эрнест Браше, Карл Линдхольм, Николай Пушнитский, Александр Родионов, Иосиф Шомакер и Филип Штраух выиграли бронзу в классе 10R. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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