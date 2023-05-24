24 мая, 07:07
Летние олимпийские виды спорта

Прыгун в высоту Иванюк не выступит на командном чемпионате России из-за переноса турнира

Соревнования были перенесены в Сочи из Брянска

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк отказался от участия в командном чемпионате России после решения организаторов перенести этот турнир с июня на май. Об этом спортсмен сообщил ТАСС в среду.

"У меня было в планах выступление на командном чемпионате России, пока его не перенесли, - сказал Иванюк. - Во-первых, стадион в Сочи не является самым любимым для меня. Но самой главной причиной для отказа является то, что сроки проведения турнира сдвинулись почти на месяц вперед, а это уже не входило в мои планы. Сейчас у меня самый важный период подготовки, и было бы нецелесообразно терять неделю из тренировочного процесса".

Командный чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Сочи с 24 по 25 мая. Первоначально этот турнир должен был пройти с 19 по 20 июня в Брянске.

Спортсмен отметил, что 23 мая у него был первый тренировочный старт, на чемпионате Смоленской области он прыгнул на 2,20 метра. Следующий раз Иванюк планирует выйти в сектор 2 июня на турнире в Брянске.

"Я ставлю задачу на сезон прыгать на 2,30 и выше", - сказал спортсмен, планирующий с июня выступать на всех крупных легкоатлетических стартах. 

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Летние олимпийские виды спорта
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