Матыцин: меморандум станет импульсом для развития отношений России и Китая в спорте

Сотрудничество с Китаем в сфере спорта имеет многолетнюю устойчивую основу, подчеркнул министр спорта РФ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области спорта между Россией и Китаем станет импульсом для дальнейшего развития профессиональных и дружеских отношений между странами в данной сфере. Об этом в среду заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

"Сотрудничество с Китаем в сфере спорта имеет многолетнюю устойчивую основу, мы уважаем интересы друг друга, обмениваемся опытом, реагируем на новые вызовы, формируя настоящее и будущее спорта в наших странах, - сказал Матыцин. - Одним из подтверждений этому является проведение Российско-китайских молодежных игр - на протяжении 17 лет российские и китайские спортсмены в честной борьбе набираются опыта и соревновательной практики, учатся уважать соперника, побеждать и извлекать уроки из поражений. Наше взаимодействие с китайскими коллегами постоянно расширяется - мы уделяем серьезное внимание подготовке кадров и научному обмену, развитию массового спорта. Меморандум о сотрудничестве является частью общей внешнеполитической стратегии, определенной президентом России Владимиром Путиным. Реализация направлений меморандума, уверен, станет значительным импульсом к дальнейшему развитию наших профессиональных и дружеских отношений в спорте".

В среду Матыцин и руководитель Главного государственного управления Китайской Народной Республики по делам физической культуры и спорта Гао Чжидань в присутствии председателя правительства России Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна подписали соответствующий документ, который предусматривает наращивание и укрепление сотрудничества в сфере спорта и физической культуры. Мероприятие прошло в рамках российско-китайских переговоров в Пекине.

Согласно меморандуму, стороны будут продолжать регулярное взаимодействие по профильным вопросам, проводить заседания подкомиссий в области спорта, поощрять программы обмена опытом и информацией между государственными организациями, спортивными федерациями, учебными заведениями, проводить спортивные и официальные мероприятия. Направления действия меморандума распространяются на спорт высших достижений, неолимпийские и национальные виды спорта, массовый спорт, юношеский спорт, фиджитал-спорт, паралимпийский спорт, спортивную науку и образование, спортивные технологии, борьбу с допингом.

Российско-китайские молодежные игры проходят в Чунцине с 21 по 27 мая. В программу соревнований вошли восемь видов спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, борьба, плавание, футбол, художественная гимнастика. В состав российской делегации входят 158 спортсменов, 50 тренеров и специалистов.

17 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах. В декабре 2022 года в китайском Чанчуне прошли зимние Российско-китайские молодежные игры. Программа соревнований включала семь дисциплин: лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, конькобежный спорт (включая шорт-трек), фигурное катание, фристайл и керлинг.