Олимпийская чемпионка гимнастка Уразова восстановится после травмы плеча к августу

В сборной России рассчитывают, что спортсменка сможет выступить в многоборье на Кубке России

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в командном многоборье Владислава Уразова должна полностью восстановиться после травмы плеча к августу, когда пройдет Кубок России. Об этом ТАСС в среду сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"Восстановление идет нормально, Влада тренируется, - сказала Родионенко. - Мы рассчитываем, что на Кубке России Уразова уже будет выступать в многоборье".

18-летняя Уразова из-за проблем с травмированным плечом на мартовском чемпионате страны в Сочи выступала только в упражнениях на бревне.

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет в Сочи с 28 августа по 3 сентября.