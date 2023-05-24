24 мая, 08:11
Летние олимпийские виды спорта

Американский волейболист Андерсон продолжит выступать за петербургский "Зенит"

Мэттью Андерсон подписал контракт с российским клубом осенью 2022 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Американец Мэттью Андерсон в следующем сезоне продолжит выступление за петербургский волейбольный клуб "Зенит". Об этот ТАСС в среду сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

"Андерсон продолжит выступать за "Зенит". У него есть контракт на следующий сезон", - сказал Резванов.

Андерсон подписал контракт с "Зенитом" осенью прошлого года. В России он также выступал за казанский "Зенит". Американцу 36 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр и бронзовым призером чемпионата мира (2016). 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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