Баскетболист Руженцев назвал причину, по которой ЦСКА не вышел в финал Единой лиги ВТБ

ЦСКА в полуфинальной серии уступил клубу "Локомотив-Кубань" и впервые в истории не смог выйти в финал турнира

ТАСС, 25 мая. Баскетболистам московского ЦСКА не хватило стабильности в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против краснодарского клуба "Локомотив-Кубань". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в среду высказал форвард армейцев Самсон Руженцев.

"Думаю, сказалась нехватка стабильности [после долгой паузы]. Моментами играли хорошо, моментами действовали так, как будто нас подменили. Это была очень тяжелая серия", - сказал Руженцев.

ЦСКА в полуфинальной серии до четырех побед уступил краснодарскому клубу со счетом 3-4 и впервые в истории не смог выйти в финал Единой лиги ВТБ

"Они молодцы, придерживались своего стиля игры на протяжении всей серии с нами. Это команда, с которой ты можешь повести с крупной разницей в начале матча, но это ничего не будет значить. Надо быть сконцентрированным все 40 минут, потому что знаешь, они не отступят от тебя, пока не прозвучит финальный свисток", - добавил игрок.

По итогам сезона ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата и бронзовым призером плей-офф. В серии за третье место армейцы взяли верх над петербургским "Зенитом" (4-1). Победителем турнира стал казанский УНИКС, одолевший в финале "Локомотив-Кубань" (4-1).