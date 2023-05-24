Чемпион Спартакиады бегун Образцов вернулся в спорт после перитонита, не послушав врачей

Спортсмен перенес операцию

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Финалист командного чемпионата России 2023 года в беге на 100 метров Игорь Образцов, в феврале оказавшийся в реанимации из-за перитонита, принял решение вернуться в спорт, несмотря на рекомендации врачей завершить карьеру после тяжелой операции. Об этом Образцов сообщил в среду ТАСС.

"17 февраля сделали операцию, потом три дня в реанимации пролежал, а потом еще полмесяца в больнице, - сказал Образцов. - Врач после операции мне сказал, что больше не надо выступать, нужно переходить на тренерскую работу. Но я его слова пропустил мимо ушей. Слава богу, что мне удалось так быстро восстановиться, хотя и сейчас иногда появляются боли, но это нормально".

Образцов почувствовал сильные боли после того, как приехал в феврале на турнир в Оренбурге. Врачи диагностировали спортсмену перитонит, ему была срочно сделана операция.

"С середины марта я уже начал постепенно тренироваться, начал делать ЛФК (лечебную физкультуру), работать на тренажерах и вообще поначалу не бегал. Но затем вышел на дорожку, чему уже был очень рад. Конечно, сейчас хочется более лучших результатов, но сразу после операции такое невозможно. Перед Сочи я уже сделал два старта в Ульяновске, а командный чемпионат стал первым моим стартом после операции", - добавил спортсмен.

На командном чемпионате России в Сочи Образцов занял второе место в своем квалификационном забеге с результатом 10,68 секунды и вышел в финал, который состоится в среду вечером. "Мы обсуждали с тренером мое участие и думали, чтобы заявить меня только на эстафету. Но я решил, что надо через старты постепенно набирать форму и чувствовать конкурентов", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Помимо Спартакиады, 27-летний Образцов в сезоне-2022 также стал победителем зимнего чемпионата России на дистанции 60 метров и показал третий результат в беге на 100 метров на летнем первенстве страны в Чебоксарах.