Мосгорсуд освободил из-под стражи экс-главу футбольной академии "Чертаново" Ларина

Суд изменил приговор первой инстанции, снизив общий срок наказания на шесть месяцев и постановив считать его условным

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду смягчил наказание бывшему директору футбольной академии "Чертаново" Николаю Ларину и принял решение освободить его из-под стражи. Об этом ТАСС рассказала адвокат спортивного менеджера Мария Эйсмонт.

"Мосгорсуд изменил приговор первой инстанции, он снизил общий срок наказания на 6 месяцев и постановил считать его условным. Мой подзащитный Ларин участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО, полагаю, сегодня вечером его отпустят на свободу", - сказала она.

В Мосгорсуде ТАСС также подтвердили, что Ларин будет освобожден из СИЗО. "Суд принял в качестве смягчающих его вину обстоятельств благотворительную деятельность и полное возмещение ущерба", - заявили в пресс-службе суда.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Как сказано в приговоре, Ларин с использованием служебного положения совершил хищение в особо крупном размере. Как установил суд, бывший гендиректор футбольной школы получил финансирование за несуществующих воспитанников. Ущерб перед Москомспортом, согласно решению суда, составил 36,2 млн рублей.

Осужденный признал вину частично, заявил, что корыстного мотива у него не было, так как на себя деньги он не тратил, а тратил на спортивный интернат "Чертаново", на экипировку, вывозил спортсменов за рубеж. "И хотя факта хищения средств не было, Ларин полностью возместил ущерб от своих действий", - сказала Эйсмонт.