24 мая, 10:03
Единая лига ВТБ

Единая лига ВТБ ведет переговоры с иностранными клубами об участии в суперкубке

Регламент турнира станет известен позднее

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ ведет переговоры об участии иностранных клубов в суперкубке. Об этом журналистам в среду сообщил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

"Будущий сезон начнется с открытия бюджетов клубов и лиги - это традиционно, - сказал Иванов. - Потом будет суперкубок. Идут переговоры с иностранными клубами об участии в нем. О регламенте суперкубка сообщим позднее".

Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет в третий раз, турнир носит имя Александра Гомельского. В прошлом сезоне участие в турнире принимали московский ЦСКА, петербургский "Зенит", казанский УНИКС, краснодарский "Локомотив-Кубань", а также сербские клубы "Мега" и "Партизан". Победу в турнире, который прошел в Москве, одержал "Зенит". 

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