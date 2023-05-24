Серия за третье место в Единой лиги ВТБ будет проходить до трех побед

Регламент финальной серии изменен не будет

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Баскетбольная Единая лига ВТБ по просьбе клубов приняла решение сократить серию за третье место до трех побед. Об этом в журналистам среду сообщил почетный президент лиги Сергей Иванов.

"В серии за третье место по просьбе клубов будет изменение со следующего сезона. Теперь она будет проходить до трех побед. Финал же останется таким же", - сказал Иванов.

В прошедшем сезоне серия за третье место впервые проходила до четырех побед. Ее победителем стал московский ЦСКА, победивший петербургский "Зенит" со счетом 4-1.

Пресс-служба Единой лиги ВТБ сообщила, что в следующем сезоне команды проведут два круга в рамках регулярного чемпионата, после которого произойдет разделение на группы - между лучшими шестью командами в турнирной таблице (группа A) и клубами, которые займут места с седьмого и ниже (группа B). После этого команды также проведут два круга встреч между собой. Коллективы группы A напрямую попадут в плей-офф, а четыре лучших клуба группы B сыграют между собой в плей-ин, чтобы затем побороться за итоговую победу в турнире.

Четвертьфинальные серии плей-офф продлятся до трех побед, полуфинальные и финальные - до четырех.