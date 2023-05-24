Тренер прокомментировал первую победу российских футболисток на турнире развития УЕФА

Россиянки в первом туре разгромили сборную Киргизии со счетом 16:0

ВОЛГОГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Юношеская женская сборная России (игроки до 16 лет) уверенной победой над спортсменками из Киргизии показала, что стремится попасть в десятку лучших команд. Такое мнение ТАСС в среду высказал старший тренер юниорской женской сборной России до 17 лет Валентин Гавва.

24 мая россиянки разгромили команду Киргизии (16:0) в первом туре турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Соревнования проходят в Волгограде.

"Уверенная победа, девочек поздравил, сложно найти другие слова, просто сегодня встретились два разных по уровню соперника, - сказал Гавва. - Мы играли в футбол на результат, мы давно стремимся в топ-10 лучших команд, обыгрывали Данию, Англию, с Германией вничью играли. Мы стремимся туда, Киргизия только в начале пути, мы желаем им успехов здесь, на турнире, и в целом - по выстраиванию женского футбола в дальнейшем. Нас теперь ждет матч со сборной Белоруссии, будем готовиться, это будет уже другой соперник, нам будет интересно".

"Мы во всех матчах, конечно, играем на победу, но понимаем, что более внимательно нужно подойти к этому сопернику, более внимательно проанализировать, разобрать, тренерским штабом это сделали, с командой еще об этом не разговаривали. Завтра будет еще один день, чтобы обсудить все моменты, игровые модели, чтобы играть, как планируем, первым номером. В Волгограде, наверное, здесь такого рода уже второй турнир, здесь выступал с командой до 17 лет - мы играли в отборочном раунде УЕФА. Сейчас все так же на уровне, все классно, в том числе поля, организация, люди встречают, мы довольны всем, мы рады, что мы дома. Волгоград - особенное место для нас, важно, что здесь играем при такой политической ситуации, очень атмосферный город, у нас с девочками запланирована поездка на Мамаев курган, поговорим о нашей истории, о всем остальном. Важно, что мы играем здесь, это очень приятно", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Волгограде проходит с 24 по 29 мая, в нем также принимают участие команды Узбекистана и Белоруссии. "Оценки других соперников? Я думаю, мы отдадим здесь приоритет Белоруссии, - отметил Гавва. - Я ее здесь выделю как соперника, с которым будет интересно, достаточно сложно, но мы верим в себя. Но две другие команды, конечно, тоже достойны уважения, требуют отдельных слов, но, наверное, мы пока впереди по развитию в целом, по структуре женского футбола и по уровню подготовленности, поэтому выделю пока Белоруссию".

"Пока сложно с турнирами, у нашей команды пока в планах ничего нет. Мы хотим сыграть товарищеские игры с рядом стран, я думаю, что нам это удастся. Мы ведем переговоры с Сербией, с той же Белоруссией, но в рамках того, чтобы приехать к ним. Также надеемся, что ряд стран Латинской Америки и Азии согласятся с нами играть и мы сможем провести с ними спарринги", - заключил Гавва.