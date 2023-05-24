Сборные России и Белоруссии по баскетболу в июне проведут товарищеские матчи в Новогорске

Акцент в матчах будет сделан на молодых игроках, рассказал Андрей Кириленко

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мужская и женская сборные России по баскетболу в июне в Новогорске проведут товарищеские матчи с командами Белоруссии. Об этом ТАСС в среду рассказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

"Будут сыграны товарищеские матчи с командами Белоруссии. [Главный тренер мужской сборной России] Зоран [Лукич] собирает команду. 9 июня будут играть мужчины, 13-го - женщины. Обе игры пройдут в Новогорске, - сказал Кириленко. - Акцент будет сделан не на ветеранов и проверенных игроков, а на молодежь, как это было, когда мы играли с сербскими клубами".

В феврале мужская сборная России провела товарищеские матчи в Сербии с местными клубами.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.