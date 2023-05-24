В Киргизии сравнили организацию турнира развития УЕФА в России с отбором на Игры в Азии

24 мая сборная Киргизии проиграла команде России со счетом 0:16 в матче первого тура

ВОЛГОГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Уровень организации турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Волгограде сравним с олимпийским отбором, проводимым Азиатской конфедерацией футбола. Такое мнение ТАСС в среду высказал старший тренер женской юношеской сборной Киргизии (игроки до 16 лет) Загид Валиев.

"Нашу игру мы видели, мы ничего не показали, просто были физически не готовы, - сказал Валиев. - Организация турнира великолепная, здесь даже разговоров не может быть. Организация на уровне олимпийского отбора в Азии".

"Следующий матч у нас с командой Узбекистана, мы с ними уже играли, тоже хорошая команда. Ничего, настроим девочек после такого поражения. Думаю, что сказались переезд и дорога, у троих девчонок были травмы, пока лечились, они почти не работали, а это игроки основы", - добавил Валиев.

24 мая сборная Киргизии проиграла команде России со счетом 0:16 в матче первого тура турнира развития УЕФА в Волгограде.

Турнир в Волгограде проходит с 24 по 29 мая, в нем также принимают участие команды Узбекистана и Белоруссии.