Оставшаяся в России из-за ковида австралийка Парнов не решила, за кого выступать

Спортсменка в среду установила личный рекорд в прыжках с шестом на стадионе во время командного чемпионата России

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Оставшаяся в России из-за пандемии коронавируса прыгунья с шестом из Австралии Алла-Александра Парнов пока не приняла решения, за какую страну будет выступать после того, как российских спортсменов допустят до международных стартов. Об этом спортсменка сообщила ТАСС в среду.

19-летняя дочь российского тренера Александра Парнова, уехавшего работать в Австралию в 1990-х годах, в среду на командном чемпионате России в Сочи прыгнула на 4,10 метра и установила личный рекорд в прыжках на стадионе.

"Мне только 19 лет, я пока не думала об этом, - ответила спортсменка на вопрос, с какой страной связывает свое будущее. - Сейчас я прыгаю здесь, девочки очень высокого уровня, я улучшаю свои результаты здесь, чему очень рада. Пока я не решила ничего, когда будет возможность выступать на международных стартах, тогда и посмотрим".

"Так получилось, что я осталась в России из-за ковида. Сейчас меня все устраивает. Мой отец меня тренирует, он здесь со мной, это все, что мне надо", - добавила Парнов, последний раз выступавшая в Австралии в 2019 году.