В ООН призвали к борьбе с расизмом в спорте после ситуации с футболистом Винисиусом

Во время матча "Реала" и "Валенсии" болельщики выкрикивали расистские оскорбления в адрес нападающего

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Организация объединенных наций (ООН) призвала организаторов спортивных мероприятий предпринимать более решительные меры для противодействия проявлениям расизма во время соревнований. Об этом в среду заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, комментарий которого приводит испанская газета Diario de Burgos.

"Расистское оскорбление, которому подвергся Винисиус в прошедшее воскресенье, напоминает нам о преобладании расизма в спорте, и я прошу тех, кто организует спортивные мероприятия, применять стратегии на местах, чтобы избежать его и противодействовать ему. Для искоренения расовой дискриминации требуется гораздо больше, и это должно начаться с того, чтобы прислушиваться к лицам африканского происхождения и предпринимать реальные шаги для решения их основных проблем", - сказал Тюрк.

21 мая "Реал" на выезде со счетом 0:1 уступил "Валенсии" в матче чемпионата Испании. Перед игрой и во время матча болельщики хозяев выкрикивали расистские оскорбления в адрес Винисиуса. В конце матча бразилец показал болельщикам жест, намекающий на возможный вылет "Валенсии" из высшего дивизиона чемпионата Испании, после чего принял участие в стычке с игроками соперника и получил красную карточку.

После матча "Реал" обратился в испанскую генеральную прокуратуру с требованием расследовать расистские оскорбления в адрес Винисиуса. 23 мая газета Mundo Deportivo ("Мундо депортиво") сообщила, что Национальная полиция Испании задержала трех человек, которые обвиняются в расистских оскорблениях в адрес бразильского нападающего во время матча между "Валенсией" и "Реалом". Также 23 мая стало известно, что в Мадриде задержали четырех человек, которые 26 января повесили на мосту куклу в футболке Винисиуса. В тот же день Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации оштрафовал "Валенсию" на €45 тыс. из-за расистских оскорблений болельщиков команды в адрес бразильского игрока. Также комитет наложил санкции на "Валенсию" в виде закрытия южной трибуны стадиона "Месталья" и отменил красную карточку Винисиусу.

Поддержку Винисиусу выразили Бразильская конфедерация футбола, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, "Реал" и "Валенсия" осудили поведение болельщиков. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал ФИФА принять меры в связи с проявлениями расизма.