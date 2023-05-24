Прыгун в высоту Лысенко заявил, что еще надеется выступить за рубежом

Спортсмен подчеркнул, что будет выступать на всех главных стартах российского сезона

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Победитель зимнего чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Данил Лысенко продолжает сохранять надежду на то, что еще в 2023 году получит возможность выступить на международных стартах. Об этом спортсмен сообщил в среду журналистам.

"На всех главных стартах российского сезона я буду выступать, по остальным будем решать с тренером, - сказал Лысенко. - О международных турнирах я не думаю, хотя где-то в глубине души есть надежда. Может, на чемпионат мира допустят, может, это случится попозже. И сейчас я думаю только о тех стартах, на которых точно буду выступать".

В среду Лысенко выиграл командный чемпионат России с результатом 2,30 метра. Второе место занял Георгий Тарабаров (2,19 м). Тройку лучших замкнул Матвей Тычинкин (2,15).

"Когда я остаюсь один в секторе, мне прыгается даже спокойнее. Хотя конкуренции сегодня не хватало. Уверен, что в начале июня все соберутся, в Москве будет заруба настоящая. Думал, что прыгну на 2,32, но особо не загадывал", - добавил спортсмен.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в марте вернула себе членство в Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics), однако российские спортсмены пока не могут принимать участие в соревнованиях под эгидой международной организации, поскольку в марте 2022 года ее совет принял решение из-за ситуации на Украине запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира, европейском первенстве в германском Мюнхене и этапах Бриллиантовой лиги, а в ноябре отстранение спортсменов из этих стран было продлено до особого распоряжения.

Чемпионат мира в Будапеште пройдет с 19 по 27 августа.