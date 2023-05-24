24 мая, 12:43,
обновлено 24 мая, 13:08
Футбол в Испании

Шестикратный чемпион Испании по футболу Альба покинет "Барселону" по окончании сезона

AP Photo/ Jeffrey McWhorter
Жорди Альба
© AP Photo/ Jeffrey McWhorter

Жорди Альба выступает за "Барселону" с 2012 года

ТАСС, 24 мая. Защитник Жорди Альба покинет испанский футбольный клуб "Барселона" после завершения текущего сезона. Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

Альбе 34 года, он является воспитанником "Барселоны", взрослую карьеру защитник начал в "Корнелье", с 2008 по 2012 год представлял "Валенсию". В составе каталонского клуба игрок провел 458 матчей, он является девятым игроком в истории "Барселоны" по этому показателю. Футболист забил 27 голов и отдал 99 результативных передач в матчах за клуб.

Вместе с командой Альба шесть раз победил в чемпионате Испании, пять раз - в кубке страны, четыре раза - в суперкубке, по одному разу - в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

За национальную сборную Альба сыграл в 91 встрече и отметился 10 забитыми мячами, в том числе записал на свой счет гол в ворота сборной Италии в победном финале чемпионата Европы 2012 года. 

Теги:
Футбол в Испании
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