Журова предложила МОК создать паспорт спортсмена для безвизового допуска на соревнования

Ранее соревнования по фехтованию на Европейских играх лишили статуса чемпионата Европы из-за недопуска в Польшу российских и белорусских спортсменов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Международному олимпийскому комитету (МОК) нужно рассмотреть создание паспорта спортсмена, который будет давать право безвизового приезда на соревнования. Такое мнение ТАСС в среду высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее стало известно, что соревнования по фехтованию на Европейских играх лишены статуса чемпионата Европы из-за недопуска в Польшу российских и белорусских спортсменов.

"Такого быть не должно, когда из-за политиков спортсменов не допускают на соревнования, - сказала Журова. - Я думаю, что МОК нужно подумать о создании паспортов спортсмена. Такой документ позволит спортсменам из любых стран участвовать в соревнованиях. И не важно, какая будет текущая политическая ситуация, что будут говорить политики".