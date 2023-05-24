Легкоатлет Шубенков заявил, что с его результатами пока рано думать о чемпионате мира

В среду Сергей Шубенков стал победителем командного чемпионата России в беге на 110 м с барьерами

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Российский легкоатлет Сергей Шубенков, победивший на командном чемпионате России в беге на 110 метров с барьерами, считает, что с сегодняшним результатом ему рано думать об участии в чемпионате мира, который пройдет в августе в Будапеште. Об этом Шубенков сообщил в среду журналистам.

Шубенков победил на соревнованиях в Сочи с результатом 13,55 секунды. Второе место занял Артем Макаренко (13,59), третье - Анатолий Киселев (13,68).

"Настроение приподнятое, попал в родную стихию, - сказал Шубенков после финиша. - А о международных стартах пока и не думаю. Какой мне чемпионат мира? Здесь вон страдать, побеждать надо".

"Но если нас допустят, мы будем готовы, время есть. Я собираюсь хорошие результаты показывать. Продолжаю выступать, пока жив и ноги целы. Этот сезон и следующий точно пропускать не собираюсь, а что будет потом, загадывать не имеет смысла", - добавил спортсмен.

Последний раз Шубенков проигрывал на внутрироссийских стартах летом 2011 года, когда на молодежном первенстве страны в подмосковном Ерино стал вторым в беге на 110 метров с барьерами.

"Тяжело все сегодня мне далось. Макаренко убегает, а ты сделать ничего с этим не можешь. Я его догнал только когда барьеры закончились. Мысль, что могу проиграть, была. Такова жизнь, всякое может быть", - заключил спортсмен.