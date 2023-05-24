Боксер Гаджимагомедов проведет следующий профессиональный поединок в августе-сентябре

Спортсмен выступал на чемпионате мира в Узбекистане с разрывом связок голеностопа

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов проведет следующий поединок на профессиональном ринге в августе или сентябре. Об этом ТАСС в среду сообщил председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов.

Гаджимагомедов выступал на чемпионате мира в Узбекистане с разрывом связок голеностопа.

"Планируем следующий бой на август или сентябрь", - сказал Кравцов.

Боксер провел на профессиональном ринге один поединок - 24 декабря 2021 года он победил колумбийца Дейбиса Беррокаля.