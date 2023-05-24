Каманцев заявил, что у РФС нет оснований не доверять судье Галимову

Арбитр в течение месяца не получал назначений на матчи Российской премьер-лиги из-за низкой оценки в игре "Парин НН" - "Крылья Советов"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) проанализировал обстоятельства матча между клубом "Пари Нижний Новгород" и самарскими "Крыльями Советов", признал ошибки главного арбитра Романа Галимова непреднамеренными и выразил доверие судье. Об этом ТАСС в среду сообщил глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.

"Мы проанализировали все обстоятельства матча, провели комплексную проверку, - сказал Каманцев. - Да, ошибки были, но они не были преднамеренными. В связи с низкой оценкой судья пропустил несколько туров и начнет работу в Первой лиге. У нас нет оснований не доверять Роману Галимову, поэтому он получил назначение на матч "Алания" - "Балтика".

23 апреля "Крылья Советов" на выезде уступили "Пари Нижний Новгород" со счетом 1:2 в матче 24-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) посчитала ошибочными три решения главного арбитра. Согласно решению комиссии Галимов ошибочно назначил пенальти в ворота "Крыльев Советов", ошибочно не назначил одиннадцатиметровый в ворота нижегородцев, а также ошибочно не удалил игрока "Пари НН" с поля. На следующий день после поражения генеральный директор самарского футбольного клуба Вадим Андреев принял решение подать в отставку в знак протеста против судейства.