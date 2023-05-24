24 мая, 14:58,
обновлено 24 мая, 15:21
Футбол в России

КДК РФС отменил красную карточку футболиста ЦСКА Роши в матче со "Спартаком"

Михаил Терещенко/ ТАСС
Защитник ЦСКА Виллиан Роша
© Михаил Терещенко/ ТАСС

21 мая ЦСКА в гостях уступил "Спартаку" со счетом 1:2, на 69-й минуте Роша и нападающий "Спартака" Александр Соболев получили красные карточки

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку, полученную бразильским защитником ЦСКА Виллианом Рошей в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

21 мая ЦСКА в гостях уступил "Спартаку" со счетом 1:2. На 69-й минуте Роша и нападающий "Спартака" Александр Соболев получили красные карточки. Как отмечается в протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ, игроки были удалены с поля за непристойный жест в направлении трибуны и ассистента главного арбитра.

"Что касается Роши, ЦСКА в понедельник отправил заявление в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку. Мы направили заявление в ЭСК РФС (экспертно-судейская комиссия при президенте РФС - прим. ТАСС), получили заключение, что Роша был удален ошибочно. На основе этого КДК РФС принял решение исправить допущенную судьей ошибку, отменить ошибочно примененное удаление к Роше", - сказал Григорьянц.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками в 28 матчах. В следующем туре армейцы 27 мая на выезде сыграют с "Краснодаром". 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация