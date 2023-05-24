"Спартак" обжалует решение о дисквалификации футболиста Соболева на четыре матча

КДК РФС дисквалифицировал Соболева на четыре матча чемпионата России за непристойный жест в адрес соперника в игре против ЦСКА

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" обжалует решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о дисквалификации футболиста команды Александра Соболева на четыре матча. Об этом журналистам в среду сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

КДК РФС дисквалифицировал Соболева на четыре матча чемпионата России за непристойный жест в адрес соперника в игре 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА (2:1). Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что решение может быть обжаловано в апелляционном комитете РФС.

"Александр на заседании принес извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета. Мы запросим полный текст решения, после этого обжалуем его", - сказал Зеленов.

"Спартак" получит полный текст решения сегодня вечером", - отметил Григорьянц.

Соболеву 26 лет, он выступает за "Спартак" с июля 2020 года. В текущем сезоне РПЛ нападающий провел за красно-белых 26 матчей, забив 13 мячей и отдав 8 результативных передач.