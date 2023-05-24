Колосков назвал объяснение причин отмены удаления футболиста ЦСКА Роши детским лепетом

Защитник армейцев был удален за непристойный жест

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) мог оставить в силе удаление ЦСКА Виллианы Роши в матче Мир - Российской премьер-лиги со "Спартаком". Такое мнение ТАСС в среду высказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

В среду КДК РФС отменил удаление Роши за непристойный жест, который тот показал в адрес бокового арбитра, указывая на нарушение правил со стороны форварда "Спартака" Александра Соболева. Игрок красно-белых получил дисквалификацию на четыре матча.

"Я видел все по телевизору, принимаю то решение КДК РФС, которое есть, так как они рассматривали все под лупой, опрашивали судей. Но и принял бы решение, если бы Рошу наказали, - сказал Колосков. - Помимо того, что он показал это судье, он это показал и зрителям. И это объяснение, что судья его не понял, меня не устраивает - оно похоже на детский лепет".

"Мне думается, что Рошу тоже надо было наказать, ему ничего никому не надо было показывать. Когда игрок во время матча подходит к судье и говорит, посмотри, мол, телевизор, тот ему показывает желтую карточку. И здесь он вмешивается в действия судьи, и на это должна быть какая-то реакция в виде предупреждения", - добавил Колосков.