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Футбол в России

Жуков считает, что футболист "Спартака" Соболев заслужил дисквалификацию на четыре матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в среду дисквалифицировал Соболева на четыре матча за непристойный жест в игре 28-го тура чемпионата России против ЦСКА

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Дисквалификация нападающего московского "Спартака" Александра Соболева на четыре матча - заслуженное наказание для футболиста. Об этом ТАСС в среду сказал вице-спикер Госдумы и болельщик "Спартака" Александр Жуков.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в среду дисквалифицировал Соболева на четыре матча за непристойный жест в адрес соперника в игре 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги против ЦСКА.

"Дисквалификация за такой поступок - логичное наказание, которое он заслуживал. Четыре матча - это немало, всего два тура осталось", - сказал Жуков. 

Теги:
Российский футбол
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