Судья ошибочно не засчитал гол футболиста "Спартака" Игнатова в ворота ЦСКА

Гол был отменен из-за офсайда

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение арбитров не засчитать гол полузащитника московского "Спартака" Михаила Игнатова в ворота ЦСКА в матче 28-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в среду сообщила пресс-служба РФС.

Гол Игнатова на 21-й минуте матча был отменен из-за офсайда. Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1. ЭСК также признала ошибочным решение главного арбитра Сергея Карасева удалить защитника ЦСКА Виллиана Рошу. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС в среду отменил показанную бразильцу красную карточку.

В ЭСК РФС отметили, что Карасев верно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 83-й минуте матча и правильно указал на 11-метровую отметку на 87-й минуте. Квинси Промес забил победный мяч на 90-й минуте после того, как сам же не реализовал пенальти.

"Спартак" набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА с 54 очками располагается на второй строчке.