Россияне завоевали 16 золотых медалей во второй день Российско-китайских молодежных игр

Также российские спортсмены в среду выиграли 8 серебряных и 12 бронзовых наград

ТАСС, 24 мая. Спортсмены из России завоевали 16 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей во второй день летних Российско-китайских молодежных игр, которые проходят в Чунцине.

Российские девушки в среду победили в групповых упражнениях по художественной гимнастике со скакалками, мячами, а также стали первыми в командных соревнованиях. В индивидуальных упражнениях россиянки завоевали все медали: в упражнениях с обручем первой стала София Ланцова, второй - Виктория Чумакова, третьей - Ксения Колядина. В упражнениях с мячом золотую медаль выиграла Николь Римарачин Диас, серебро взяла Чумакова, бронзу - Ланцова. В упражнениях с булавами победу одержала Чумакова, второе место заняла Римарачин Диас, тройку призеров замкнула Колядина, в упражнениях с лентой золото завоевала Чумакова, серебро - Ланцова, бронзу - Римарачин Диас.

Российские пловцы заняли весь пьедестал на дистанции 100 м на спине: победителем заплыва стал Мирон Лифинцев, второе место занял Федор Есин, третье - Ярослав Ядрышников. Герман Зажирский победил на дистанции 100 м баттерфляем, Евгений Филиппов взял бронзу в этой дисциплине. На дистанции 100 м вольным стилем лучшим стал Роман Акимов, Павел Курганский завоевал бронзовую награду. На дистанции 100 м брассом в активе россиян две медали: серебро взял Кирилл Литвинов, бронзу - Игорь Трубин. В комбинированной эстафете 4х100 м российские юноши завоевали серебро и бронзу.

В аналогичной дисциплине российские девушки принесли национальной сборной золотую награду. Влада Егги стала победительницей заплыва на 100 м на спине, Дарья Зарубенкова заняла в нем третье место. Ралина Гилязова выиграла золотую медаль на дистанции 100 м брассом, Анастасии Котельниковой досталась бронза в этой дисциплине. На дистанции 100 м баттерфляем серебро взяла Анастасия Колпакова, бронзу - Александра Рогова, на дистанции 100 м вольным стилем бронзовую награду выиграла Алиса Захарова.

Женские сборные России по гандболу и баскетболу благодаря результатам матчей, состоявшихся в среду, досрочно обеспечили золотые медали.

Российско-китайские молодежные игры проходят в Чунцине с 21 по 27 мая. В программу соревнований вошли восемь видов спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, борьба, плавание, футбол, художественная гимнастика. В состав российской делегации входят 158 спортсменов, 50 тренеров и специалистов.