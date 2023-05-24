Чемпионат по футболу среди иностранных студентов пройдет в Астрахани на Неделе Африки

В настоящее время в Астраханском государственном университете обучаются около 2 тыс. иностранных студентов из 48 стран мира

АСТРАХАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Чемпионат по футболу среди команд иностранных студентов "Кубок дружбы народов", а также выставки предметов промысла народов Африки и традиционных африканских костюмов пройдут в Астраханском государственном университете (АГУ) им. В. Н. Татищева в рамках Недели Африки, которая стартовала в среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

По данным пресс-службы, в настоящее время в АГУ обучаются около 2 тыс. иностранных студентов из 48 стран мира, из них 86 обучающихся по программам высшего образования и довузовской подготовки из 24 стран Африки.

"Неделя Африки для студентов - граждан африканских стран началась с яркой выставки, посвященной истории и культуре африканских народов с предметами народного промысла и традиционными африканскими костюмами, - сказал собеседник агентства. - В рамках Недели Африки в вузе пройдут концерт, на котором зрители смогут поближе познакомиться с африканской культурой, и чемпионат по футболу среди команд иностранных студентов "Кубок дружбы народов".

В пресс-службе уточнили, что за последние два года наблюдается расширение географии стран Африканского континента, представители которых поступают в университет. Впервые за долгое время среди студентов вуза - граждане Мозамбика, ЮАР, Сомали, Буркина-Фасо. На базе АГУ действует астраханский филиал Ассоциации иностранных студентов, в структуре которого организована работа землячеств и который участвует в процессе сопровождения иностранных студентов.

"С 2019 года на базе вуза был создан Клуб дружбы народов мира, где еженедельно представители студенческого актива проводят тренинговые занятия, дискуссионные площадки для обучающиеся из разных стран мира. Недавно клубом инициирован проект "Телемост дружбы", с помощью которого иностранные студенты рассказывают о культуре своей страны, ее достопримечательностях, национальной кухне и традициях. В данном проекте в онлайн-формате также участвуют родители иностранных студентов, в том числе из стран Африки, которые в ходе живого общения задают преподавателям и руководству университета вопросы, касающиеся пребывания их детей в период обучения в России", - сообщили в вузе.

АГУ образован в 1932 году, включает 8 институтов, 16 факультетов, 61 кафедру и колледж. В университете обучаются более 13 тыс. человек. С июня 2022 года вуз носит имя географа и историка Василия Татищева.