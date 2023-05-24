Россияне победили команду Казахстана в первом матче турнира развития УЕФА в Волгограде

Юношеская сборная России выиграла со счетом 5:0

ВОЛГОГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Юношеская сборная России (игроки до 16 лет) в среду со счетом 5:0 победила команду Казахстана в первом туре турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Соревнования проходят в Волгограде.

Забитыми мячами отметились Максим Воронов (10-я минута), Никита Хват (31), Егор Комельков (51), Леонид Кононов (56), Константин Тронь (73).

Турнир в Волгограде проходит с 24 по 29 мая, в нем принимают участие юношеские мужские и женские сборные до 16 лет. Соревнования частично профинансированы УЕФА. В следующем матче сборная России 26 мая сыграет против команды Белоруссии.

Ранее в среду юношеская женская сборная России обыграла команду Киргизии со счетом 16:0. В следующем туре российские девушки также сыграют против сборной Белоруссии 26 мая.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. В связи с этим сборная России не смогла принять участие в матчах плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, а также пропускает квалификацию к европейскому первенству 2024 года.