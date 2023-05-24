Нагорных назвал Баринова одним из сильнейших полузащитников в российском футболе

Игрок подписал с клубом новый контракт

ТАСС, 24 мая. Капитан московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов является одним из лучших полузащитников в России. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в среду высказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

24 мая Баринов продлил контракт с "Локомотивом". Новое соглашение клуба с полузащитником рассчитано до конца сезона-2025/26.

"Сегодня клуб подписал новый контракт с капитаном команды Дмитрием Бариновым, - сказал Нагорных. - Это формально зафиксировало наше обоюдное желание продолжать совместную работу. Дмитрий - один из сильнейших полузащитников в российском футболе, важный игрок команды, обеспечивающий ее связанность и стабильность, настрой двигаться вперед. Уверен, что он и дальше будет прогрессировать у нас под руководством Михаила Галактионова".

Баринову 26 лет, он выступает за "Локомотив" с лета 2016 года. В составе команды игрок провел 182 матча в разных турнирах, в которых отметился 8 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Вместе с "Локомотивом" полузащитник четыре раза выиграл Кубок России и по одном разу победил в чемпионате и суперкубке страны.