Три российские шахматистки сыграли вничью в партиях этапа Гран-при FIDE в Никосии

После восьми туров в турнирной таблице этапа в Никосии лидирует немка Динара Вагнер

ТАСС, 24 мая. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи в партии восьмого тура четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Никосии.

Другая российская шахматистка Екатерина Лагно черными фигурами сыграла вничью с грузинкой Наной Дзагнидзе. Еще одна россиянка Полина Шувалова черными сыграла вничью с лидером турнира немкой Динарой Вагнер. Представляющая Швейцарию Александра Костенюк белыми фигурами сыграла вничью с полькой Оливией Киолбасой, представительница Казахстана Бибисара Асаубаева белыми победила грузинку Белу Хотенашвили. Азербайджанка Гюнай Мамедзаде черными фигурами сыграла вничью с представительницей Индии Харику Дронавалли.

После семи туров Вагнер набрала 5,5 очков. Далее в турнирной таблице идут Дронавалли, Тань Чжунъи (по 5 очков), Лагно, Шувалова, Горячкина (по 4,5 очка), Асаубаева, Дзагнидзе (по 4), Костенюк, Мамедзаде (по 3,5), Хотенашвили (3) и Киолбаса (1).

Четвертый этап Гран-при FIDE изначально должен был пройти в Польше, но был перенесен на Кипр. По итогам трех этапов первое место в общем зачете занимает китаянка Чжу Цзиньэр, набравшая 308 очков на 3 турнирах, за ней следуют Горячкина (263 очка; 2 турнира), Костенюк (250; 2), Лагно (245; 2). По итогам четырех этапов две лучшие шахматистки отберутся на турнир претенденток, который пройдет в 2024 году.

По итогам турниров шахматистки получают очки в общий зачет: за победу - 160, за второе место - 130, за третье - 110, за четвертое - 90, за каждую последующую строчку - на 10 очков меньше.