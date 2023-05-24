Керлингистка Сидорова считает, что допинг-скандал Крушельницкого был подстроен

В 2018 году спортсмен был дисквалифицирован на 4 года за употребление мельдония

ТАСС, 24 мая. Допинговое дело двукратного чемпиона мира по керлингу Александра Крушельницкого было спланировано, его целью была дискредитация российских спортсменов. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в среду высказала многократный призер чемпионатов мира Анна Сидорова.

Крушельницкий в 2018 году вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал олимпийскую бронзу в дабл-миксте, однако во время Игр стало известно, что в его пробе обнаружен мельдоний. Керлингист был дисквалифицирован на четыре года.

"С Крушельницким я уверена на 100 процентов про подставу, - сказала Сидорова. - В 2022-м всем снова нужен был скандал с российскими спортсменами. Чем громче берешь имя, тем он сильнее. Это не случайность - заметьте, как все было подстроено по числам".

17-летняя фигуристка Камила Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в допинг-пробе, взятой 25 декабря 2021 года на чемпионате России. При этом результат ее проверки был обнародован только в феврале 2022 года, во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не нашел вины в действиях спортсменки, с чем не согласилось Всемирное антидопинговое агентство (WADA), передавшее дело на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Комментируя допинговое дело Валиевой, Сидорова отметила: "Я вообще думаю, что, возможно, это была подстава. Она точно делала это неосознанно, если делала. Тот факт, что нарушение было допущено на чемпионате России, - это даже удобнее. Валиева должна была выиграть чемпионат Европы и Олимпиаду. Чтобы вы понимали - после чемпионата России результат теста готов через две недели. А прошло сколько времени? Это был спланированный акт, на мой взгляд".

Крушельницкому 31 год, после четырехлетней дисквалификации он возобновил карьеру и стал чемпионом России в составе мужской команды Санкт-Петербурга.