Шахматисты из Белоруссии и Киргизии выступят на соревнованиях "Белая ладья"

Финальный этап турнира пройдет в июне в Сочи

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Финальный этап шахматного турнира среди школьных команд "Белая ладья" в 2023 году примет команды из Белоруссии и Киргизии. Об этом ТАСС в среду сообщил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

"1 июня, в Международный день защиты детей, в оздоровительном комплексе "Сочи парк отель" стартует финал всероссийских соревнований "Белая ладья" среди команд общеобразовательных организаций. В этом году этот традиционный школьный турнир проводится в 54-й раз", - сказал Филатов.

"Хочу напомнить, что в 2014 году финальное соревнование в Дагомысе посетил президент России Владимир Путин, а со следующего года финал "Белой ладьи" получил статус международного. В этом году к нам планируют приехать дружины из Белоруссии и Киргизии. Конкуренцию им составят команды из 85 регионов России. Всего мы ожидаем участие 350 детей. Для них и их сопровождающих организаторы предложат обширную дополнительную программу", - добавил он.

"В Год педагога и наставника проведение "Белой ладьи" имеет особый смысл. Также интересно то, что именно в этом году отборочный этап соревнований впервые состоялся в Чукотском автономном округе", - резюмировал президент ФШР.

Финальный этап турнира "Белая ладья" пройдет в Сочи, начнется 1 июня и продлится до 11 июня. В соревновании примут участие команды из пяти человек: четыре игрока, в числе которых должна быть как минимум одна девушка, и один тренер. К турниру допускаются учащиеся не старше 14 лет.