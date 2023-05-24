Сидорова рассказала о зарплатах в сборной России по керлингу

Минимальная зарплата составляет 35 тыс. рублей

ТАСС, 24 мая. Минимальная зарплата в сборной России по керлингу составляет 35 тыс. рублей. Об этом "Спорт-Экспрессу" в среду рассказала многократный призер чемпионатов мира Анна Сидорова.

"С учетом всех обстоятельств вокруг у меня нет мотивации, так что не вижу смысла оставаться в сборной, получать "огромнейшую" зарплату, - сказала Сидорова. - 35 тыс. рублей - минималка при попадании в сборную, 45 тыс. рублей будет с учетом золота чемпионата России, но без международных стартов она больше не станет, повышающие коэффициенты рассчитаны только на Европу, мир, Олимпиаду. Соцпакет заключается в том, что ты ешь и живешь на сборах. В керлинге нет таких спонсоров, как в других видах спорта".

Сидоровой 32 года, в ее активе одна серебряная и четыре бронзовые медали чемпионатов мира. На чемпионатах Европы керлингистка дважды завоевывала золото, по разу - серебро и бронзу. Сидорова дважды участвовала в Олимпийских играх (2010, 2014).