FIS уравняла мужские и женские дистанции в лыжных гонках на чемпионатах мира

Гонка с раздельным стартом у мужчин и женщин будет проходить на дистанции 10 км, скиатлон - 20 км, марафон - 50 км

ТАСС, 24 мая. Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение уравнять дистанции мужских и женских гонок на чемпионатах мира. Об этом в среду сообщает пресс-служба FIS.

В лыжегоночной программе предыдущих чемпионатов мира у мужчин гонка с раздельным стартом проходила на дистанции 15 км, скиатлон - 30 км, марафон - 50 км. У женщин те же дисциплины проходили на дистанциях 10, 15 и 30 км. В эстафете мужчины бежали 4 этапа по 10 км, женщины - 4 по 5 км.

По новым правилам гонка с раздельным стартом у мужчин и женщин будет проходить на дистанции 10 км, скиатлон - 20 км, марафон - 50 км. В эстафете спортсмены пробегут 4 этапа по 7,5 км. В программу чемпионатов мира, как и прежде, будут входить спринт и командный спринт. FIS в мае уравнял женские и мужские дистанции в лыжных гонках, однако то решение распространялось только на Кубок мира.

Сообщается, что процесс подачи заявки на изменение дистанций на Олимпийских играх будет инициирован Международным олимпийским комитетом.

Следующий чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 26 февраля по 9 мая 2025 года в норвежском Тронхейме.