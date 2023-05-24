Тренер российских футболистов отметил важность проведения турнира УЕФА в Волгограде

24 мая юношеская сборная России победила команду Казахстана со счетом 5:0 в матче первого тура турнира развития УЕФА

ВОЛГОГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Турнир развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) организован на хорошем уровне, важно, что он проводится именно в таком прославленном месте, как Волгоград. Такое мнение ТАСС в среду высказал старший тренер юношеской сборной России (игроки до 16 лет) Андрей Аксенов.

24 мая юношеская сборная России победила команду Казахстана со счетом 5:0 в матче первого тура турнира развития УЕФА. Соревнования проходят в Волгограде.

"Я считаю, что для первый игры мы показали довольно, наверное, неплохой, содержательный футбол, добились хорошего результата, но в целом от команды ждем большего, понимаем, что было и стартовое волнение у ребят, и немного натуральное поле не давало показать тот футбол, который мы хотим видеть, - сказал Аксенов. - Но в целом первой игрой мы вполне довольны, надеемся, что к следующим матчам мы будем в лучшем состоянии и покажем хороший футбол. У турнира хорошая организация, у ребят здесь есть все необходимое для того, чтобы полноценно готовиться к каждому матчу, очень важно, что ребята побывали и побывают в Волгограде, который славится своей историей. Мы здесь в целом всем довольны - и организацией, и тем, что проводится в этом городе".

"Хотелось бы верить в то, что наступает оттепель в отношениях с УЕФА, если нам дают участвовать в турнирах развития, давайте просто не торопить события. Но мы уже рады, что и УЕФА проявляет интерес к нашему футболу, устраивает здесь турнир, хотелось бы верить, посмотрим, как будет в дальнейшем. Будем надеяться, что все у нас будет хорошо", - добавил Аксенов.

Турнир развития УЕФА проходит с 24 по 29 мая, в нем также принимают участие команды Белоруссии и Киргизии. "Однозначно у нас задачей является стать победителями турнира, но при том, чтобы наши ребята показывали хороший футбол. Нам необходимо соединить оба аргумента, чтобы быть полностью удовлетворенным от результата и вообще в целом от участия в этом турнире. И сегодня соперник был достаточно весомый, был хорошо настроен, ребята из команды соперника на самом деле в начальных отрезках показывали неплохой футбол, показывали характер, в целом команда организованная. Я думаю, что наши ребята оказались немного мастеровитее, но, несмотря на счет, я бы похвалил действия соперника, сказал бы, что они сегодня хорошо старались", - отметил Аксенов.

О планах юношеской сборной России

В следующем туре россияне сыграют с белорусами. Встреча пройдет 26 мая. "Я думаю, что следующая игра будет решающей на этом турнире, потому что сборная Белоруссии первый матч выиграла, как и мы, - отметил тренер юношеской сборной России. - Поэтому все будет решаться в очной встрече".

"У нас в этом году еще запланированы учебно-тренировочные сборы, пока турниров нет намеченных. Но все равно ждем, ищем предложения и возможности участвовать в турнирах, потому что они для нас более полезны. Будут учебно-тренировочные сборы, исходя из них будут и контрольные матчи. Пока ничего конкретного озвучить не могу, сейчас главные планы - смотреть остальных кандидатов, у нас большая страна, где много талантливых ребят. Мы будем заниматься поиском перспективных футболистов и следить за игроками, которые находятся в расположении сборной", - заключил Аксенов.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. В связи с этим сборная России не смогла принять участие в матчах плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, а также пропускает квалификацию к европейскому первенству 2024 года.