"Интер" второй раз подряд выиграл Кубок Италии по футболу

Миланский клуб в финале со счетом 2:1 обыграл "Фиорентину"

ТАСС, 24 мая. Миланский "Интер" со счетом 2:1 обыграл "Фиорентину" из Флоренции в финальном матче Кубка Италии по футболу и стал обладателем трофея. Встреча прошла в среду на Олимпийском стадионе в Риме.

В составе победителей два мяча забил Лаутаро Мартинес (29-я и 37-я минуты). У проигравших отличился Николас Гонсалес (3).

Первый гол Мартинеса стал для аргентинского футболиста сотым в составе "Интера" во всех турнирах. 25-летний нападающий является чемпионом мира 2022 года и обладателем Кубка Америки 2021 года. Он выступает за миланскую команду с 2018 года и провел 235 игр.

"Интер" стал обладателем Кубка Италии второй раз подряд, в финале прошлого турнира команда в дополнительное время обыграла туринский "Ювентус" со счетом 4:2. "Интер" выиграл Кубок Италии в девятый раз и делит второе место по этому показателю с "Ромой". Рекордсменом является "Ювентус", побеждавший 14 раз. "Фиорентина" становилась обладателем трофея шесть раз, в последний раз флорентийцы побеждали в 2001 году.