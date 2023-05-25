"Флорида" стала первым финалистом Кубка Стэнли

В ночь на четверг команда обыграла "Каролину" в четвертом матче серии плей-офф НХЛ - 4:3

ТАСС, 25 мая. "Флорида" в ночь на четверг дома со счетом 4:3 победила "Каролину" в четвертом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Энтони Даклер (1-я минута), Мэттью Ткачук (11, 60) и Райан Ломберг (30). У проигравших отличились Пол Штястны (14), Теуво Терявяйнен (23) и Йеспер Фаст (57). Российский вратарь "Флориды" отразил 36 бросков из 39 и был признан второй звездой матча. На счету Бобровского 11 побед, это лучший показатель среди вратарей в текущем розыгрыше плей-офф.

"Флорида" победила в серии до четырех побед со счетом 4-0. Команда во второй раз в истории вышла в финал Кубка Стэнли. Впервые клуб сыграл в решающей серии плей-офф в 1996 году, уступив в ней "Колорадо" (0-4).

По итогам регулярного чемпионата "Каролина" стала победителем Столичного дивизиона, "Флорида" заняла четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В предыдущих раундах "Каролина" одолела "Нью-Йорк Айлендерс" (4-1) и "Нью-Джерси" (4-1), "Флорида" была сильнее "Бостона" (4-3) и "Торонто" (4-1).

В финале Западной конференции "Вегас" ведет со счетом 3-0 против "Далласа". Четвертая игра между командами пройдет в ночь на 26 мая в Далласе.